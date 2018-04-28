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Посетителей нового парка на Левом берегу в Ростове эвакуировали из-за бесхозной сумки

Посетителей нового парка на Левом берегу в Ростове эвакуировали из-за бесхозной сумки
В Ростове из-за подозрительной сумки эвакуировали посетителей парка на Левом берегу Дона. Происшествие случилось 1 мая приблизительно в 22 часа. Подробностями очевидцы ЧП поделились в соцсети.

По словам одного из посетителей, на скамейке лежала бесхозная сумка. О подозрительном предмете ростовчане сообщили полицейским.

Приехавшие на место правоохранители попросили всех отойти подальше из-за возможной угрозы взрыва.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, ничего опасного полицейские не обнаружили. Оцепление сняли, посетители продолжили отдыхать.

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