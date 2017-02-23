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Порывом ветра в Ростове снесло автобусную остановку

Порывом ветра в Ростове снесло автобусную остановку

Порывом ветра в Ростове-на-Дону снесло автобусную остановку на улице Троллейбусной. Вечером 24 февраля в Первомайском районе крепление комплекса вырвало прямо из асфальта. Конструкция завалилась назад, и стеклянные стенки разбились.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что это не первое за последние сутки разрушение, случившееся из-за непогоды. Поздно вечером 23 февраля на улице Мыльникова рухнула часть бетонного забора. Конструкция придавила собой припаркованный рядом «Хендай».

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