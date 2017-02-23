Порывом ветра в Ростове снесло автобусную остановку





Порывом ветра в Ростове-на-Дону снесло автобусную остановку на улице Троллейбусной. Вечером 24 февраля в Первомайском районе крепление комплекса вырвало прямо из асфальта. Конструкция завалилась назад, и стеклянные стенки разбились.



В результате происшествия никто не пострадал.



Напомним, что это не первое за последние сутки разрушение, случившееся из-за непогоды. Поздно вечером 23 февраля на улице Мыльникова рухнула часть бетонного забора. Конструкция придавила собой припаркованный рядом «Хендай».