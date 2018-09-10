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Попавший в аварию в Ростовской области военнослужащий скончался в больнице

Попавший в аварию в Ростовской области военнослужащий скончался в больнице
Военнослужащий, которого сбили на трассе в Ростовской области, скончался в больнице. Инцидент произошел накануне на участке Новочеркасск - Каменоломни. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

По данным издания, 25-летнего пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. В результате он скончался, не приходя в сознание.

Ставшая смертельной авария случилась 11 сентября около 20 часов. Известно, что молодой военнослужащий ловил попутку. Он был одет в камуфляжную форму. В темноте водитель не заметил парня и наехал на него.

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