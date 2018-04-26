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Полиция разыскивает жертв двух лжеполицейских в Ростове

Полиция разыскивает жертв двух лжеполицейских в Ростове
Полиция разыскивает жертв двух лжеполицейских в Ростове. Их задержали 28 апреля в Ростове.

По предварительной информации, 22-летний и 24-летний молодые люди караулили у аптек наркозависимых людей. Они представлялись полицейскими и сообщали, что готовы не возбуждать уголовное дело, но взамен они просили 5 тысяч рублей.

Одна из жертв мошенников сообщила о них в полицию.

- В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время полицейские разыскивают других жертв мошенников. Если вы пострадали от действий данных граждан, обратитесь по номерам: 8 (863) 249-29-20 (дежурная часть), 8 (863) 249-24-86.

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