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Полиция перекрыла дорогу в центре города из-за сообщения о заминировании нескольких банков

Полиция перекрыла дорогу в центре города из-за сообщения о заминировании нескольких банков
В центре Ростова полиция перекрыла дорогу из-за сообщения о заминировании нескольких финансовых учреждений.
Движение перекрыто на Большой Садовой от проспекта Будённовского до переулка Братского.
- Сейчас сотрудники полиции проверяют поступившую информацию, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - проводится проверка.

По словам очевидцев, на месте работают полицейские, спасатели, дежурит «скорая». Специалисты проверяют помещения банков и прилегающую территорию.

Из-за перекрытия главной улицы в вечерний час-пик в центре города уже образовалась огромная пробка. На Большой Садовой затор в направлении Пригородного вокзала начинается от переулка Нахичеванского.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в настоящий момент загруженность дорог в центре Ростова составляет 8 баллов.

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