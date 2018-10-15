Полиция и волонтёры Ростова подключились к поискам 24-летней девушки



В Ростове к поискам 24-летней пропавшей девушки подключились полиция и волонтёры.



Маргарита Кузьминова ушла из дома в микрорайоне Суворовском вечером 16 октября. С тех пор она на связь не выходила, а когда близкие стали звонить на телефон, он не отвечал. Тогда родные забили тревогу. Родственники обратились в полицию и к волонтёрам.



Полицейские опрашивают всех, кто общался с Маргаритой накануне пропажи.



Вечером 17 октября поисковики из отряда «Лиза Алерт Юг» прочёсывали близлежащие к дому ростовчанки районы. Но пока, к сожалению, поиски не дали результатов.



Напомним приметы пропавшей девушки. На вид ей - 23-25 лет, рост - около 165-170 сантиметров. Ростовчанка худощавого телосложения, у неё прямые волосы и зелёные глаза. В день пропажи на ней была чёрная куртка с вышивкой цветов, голубые брюки, оранжевый свитер и белые кеды.



Всех, кто знает, где может находиться Маргарита Кузьминова или видел её, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-10-50 или 02.