Полицейского, устроившего ДТП с пострадавшим, будут судить в Ростовской области



Перед судом предстанет экс-полицейский из Шахт, устроивший пьяное ДТП с пострадавшим.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, оперуполномоченный отдела уголовного розыска сел за руль своего «БМВ Х5». Однако, не справившись с управлением, он вылетел на «встречку», где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074». В результате происшествия водителя «семерки» с травмами доставили в больницу. Виновника аварии задержали.



- Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в донской прокуратуре.



Экс-полицейскому грозит до четырех лет тюрьмы.