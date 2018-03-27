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Полицейского, устроившего ДТП с пострадавшим, будут судить в Ростовской области

Полицейского, устроившего ДТП с пострадавшим, будут судить в Ростовской области
Перед судом предстанет экс-полицейский из Шахт, устроивший пьяное ДТП с пострадавшим.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, оперуполномоченный отдела уголовного розыска сел за руль своего «БМВ Х5». Однако, не справившись с управлением, он вылетел на «встречку», где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074». В результате происшествия водителя «семерки» с травмами доставили в больницу. Виновника аварии задержали.

- Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в донской прокуратуре.

Экс-полицейскому грозит до четырех лет тюрьмы.

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