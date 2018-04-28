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Полицейские в Таганроге разыскивают четверых мужчин, подозреваемых в грабеже

Полицейские в Таганроге разыскивают четверых мужчин, подозреваемых в грабеже
В Таганроге полицейские разыскивают четверых мужчин, подозреваемых в грабеже, совершенном 26 апреля.

Первому злоумышленнику на вид - 45-50 лет. Мужчина плотного телосложения, рост - примерно 185 сантиметров, русые волосы, на лице - щетина, карие глаза, нос прямой, полные губы. В момент совершения преступления на нем были куртка и брюки темно-зеленого цвета, на ногах - черные туфли. Вся одежда имеет изношенный вид.

Второму на вид - 25-30 лет, нормального телосложения, рост - 170-175 сантиметров, русые волосы, брови и губы тонкие. Был одет в черную бейсболку, светло-серую куртку с капюшоном, джинсы и кроссовки синего цвета.

Третьему на вид - 25-30 лет, рост - 170-175 сантиметров, русые волосы. Молодой человек был одет в черную бейсболку, белую ветровку, завязанную на поясе, черный свитер, темно-синие джинсы, на ногах - черные туфли.

Четвертый грабитель плотного телосложения, рост - примерно 170-175 сантиметров.

Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении злоумышленников, просьба сообщить по телефонам: 8 (8634) 632-220, 8 (8634) 632-366, 8 (8634) 632-470, 8-904-442-55-00, 8-904-440-41-31 или 02.

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