Полицейские устроили погоню в Ростове, чтобы задержать нарушителя



Полицейские устроили погоню в Ростове, чтобы задержать нарушителя. Инцидент произошел 27 января около 20 часов на улице Мечникова. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



Машина ДПС преследовала «десятку», водитель которой не остановился по требованию инспекторов. Свернув в переулок Халтуринский, нарушитель покинул отечественный автомобиль, выбросил какой-то пакет и хотел бежать. Однако осуществить задуманное ему не удалось – злоумышленника скрутили подоспевшие на такси люди в гражданской одежде.



- Несколько человек с фонариками осмотрели улицу, но свертка так и не нашли, - сообщил инсайдер. - Нарушитель пытался оправдываться и кричал: «Это не мое!».



После происшествия мужчину увезли, а сотрудники ДПС осмотрели транспортное средство.