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Полицейские подключились к розыску школьника, пропавшего в Таганроге

Полицейские подключились к розыску школьника, пропавшего в Таганроге
Сотрудники полиции подключились к розыску школьника, пропавшего в Таганроге. 11-летний Негру Мариус пропал 31 октября после занятий в школе.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего. На вид ему 11-12 лет, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы.
- В день пропажи подросток был одет в тёмные брюки и куртку с бирюзовыми вставками, чёрную шапку и серые кроссовки, - уточнили в донском главке. – С собой у него был рюкзак тёмного цвета со школьными принадлежностями.

Всех, кто знает, где находится Негру Мариус или видел его, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 463-23-02, 8-999-471-36-93 или 02.

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