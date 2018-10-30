Полицейские подключились к розыску школьника, пропавшего в Таганроге



Сотрудники полиции подключились к розыску школьника, пропавшего в Таганроге. 11-летний Негру Мариус пропал 31 октября после занятий в школе.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего. На вид ему 11-12 лет, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы.

- В день пропажи подросток был одет в тёмные брюки и куртку с бирюзовыми вставками, чёрную шапку и серые кроссовки, - уточнили в донском главке. – С собой у него был рюкзак тёмного цвета со школьными принадлежностями.



Всех, кто знает, где находится Негру Мариус или видел его, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 463-23-02, 8-999-471-36-93 или 02.