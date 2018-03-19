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Полицейские из Ростовской области подозреваются в жестоком избиении таксиста

Полицейские из Ростовской области подозреваются в жестоком избиении таксиста
В Ростовской области полицейские подозреваются в избиении таксиста. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, происшествие случилось в ночь на 16 марта в Морозовске. В тот вечер 30-летний шофер, уроженец Украины, выехал на улицы города, чтобы немного подзаработать. После нескольких заказов таксиста остановили стражи порядка для проверки документов. Водитель предоставил паспорт и разрешение на временное проживание, однако выяснилось, что у мужчины были проблемы с пропиской.

После долгих споров правоохранители решили долго не разбираться и пустили в ходу кулаки. 23-летний Роман И. и 41-летний Анатолий К. жестоко избили шофера. С травмами он был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что у пострадавшего сломана нога, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма. Ко всему прочему, мужчина потерял слух.

Полицейские были задержаны. В отношении стражей порядка возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

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