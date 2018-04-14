Покупательница в Шахтах разбила стеклянную створку двери





В Шахтах женщина разбила стеклянную створку двери в магазине. Инцидент произошёл днём 16 апреля в городском универмаге.



Покупательница при входе в магазин «Кари» не заметила открывающуюся прозрачную дверь и ударилась о неё, сообщает DonDay Шахты. От удара стекло рассыпалось.



К испуганной женщине, которая пыталась отряхнуться от мелких осколков, подошла сотрудница и завела её в торговый зал.

Как рассказала директор магазина Ольга, в результате произошедшего женщина травм не получила.



- Мы предложили ей вызвать скорую помощь, но она отказалась и ушла, - рассказали девушка.



Представитель торговой точки также добавила, что у магазина нет никаких претензий к покупательнице. Двери компания восстановит самостоятельно.



Стоит добавить, что на стеклянных дверях есть цветные наклейки. Однако, видимо, их оказалось недостаточно. Как видно на записи, маркеры наклеены по центру двери, поэтому, когда дверь открывается до середины, их становится не видно.



