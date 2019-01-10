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Поисковые работы на месте взрыва газа в Шахтах завершатся в ближайшие часы

Поисковые работы на месте взрыва газа в Шахтах завершатся в ближайшие часы

Работы по разбору завалов в многоэтажном доме в Шахтах, где произошёл взрыв газа, завершатся в ближайшие часы. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Всего оказались повреждены 16 квартир. Сильно разрушены четыре из них.

Добавим, что с утра 14 января разбор завалов не прекращался ни на минуту, спасатели работают посменно. В работах задействовано 150 единиц техники, в том числе два тяжелых автокрана. На месте ЧП работают более 500 человек.

Напомним, по последним данным, в результате взрыва на улице Хабарова погибли два человека – 31-летняя девушка и пенсионерка.

Поисковые работы на месте взрыва газа в Шахтах завершатся в ближайшие часыПоисковые работы на месте взрыва газа в Шахтах завершатся в ближайшие часыПоисковые работы на месте взрыва газа в Шахтах завершатся в ближайшие часыПоисковые работы на месте взрыва газа в Шахтах завершатся в ближайшие часы

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