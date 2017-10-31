Поезд насмерть сбил пенсионерку в Ростовской области
В Мясниковском районе Ростовской области поезд насмерть сбил пенсионерку.
Трагический случай произошёл на 1311-м километре перегона станций Хапры - Синявская 1 ноября.
По предварительным данным, примерно в семь часов утра вблизи села Недвиговка грузовой поезд сбил 61-летнюю женщину.
- Со слов локомотивной бригады, женщина перебегала железнодорожное полотно прямо перед проходящим поездом, машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.
Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.