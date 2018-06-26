Поезд насмерть сбил пенсионера в Ростовской области



В Ростовской области 67-летний мужчина попал под колеса грузового поезда. ЧП случилось около 9:00 на 1 280-м километре перегона Таганрог-Пассажирский - Михайлово.



Пенсионер хотел перебежать железную дорогу в неположенном месте. Мужчина неправильно оценил дистанцию до приближающегося состава. Не дожидаясь, пока поезд проедет, он вышел на пути. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.



– 67-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщается в пресс-службе Южного СУТ СК.



В данный момент проводится осмотр места происшествия и допрос очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.