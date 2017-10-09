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Поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку в Ростове

Поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку в Ростове
Поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку в Ростове. Трагический случай произошёл днём 11 октября в районе Соловьиной рощи.

Школьница перебегала железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист поезда не успел затормозить и сбил ребёнка, сообщает DonDay.ru.

Девочка получила травмы несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия. Сейчас все обстоятельства случившейся трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Известно, что погибшая школьница жила неподалёку от места, где произошло несчастье.

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