Поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку в Ростове
Поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку в Ростове. Трагический случай произошёл днём 11 октября в районе Соловьиной рощи.
Школьница перебегала железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист поезда не успел затормозить и сбил ребёнка, сообщает DonDay.ru.
Девочка получила травмы несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия. Сейчас все обстоятельства случившейся трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Известно, что погибшая школьница жила неподалёку от места, где произошло несчастье.