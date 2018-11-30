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Подвыпивший житель Ростовской области ограбил офис микрозаймов

Подвыпивший житель Ростовской области ограбил офис микрозаймов
Фото: Golos-dnr.ru
В поселке Целина Ростовской области мужчина после застолья с приятелем отправился грабить офис микрозаймов.

3 декабря неизвестный в маске и маскхалате вошёл в офис финансового учреждения. В руках у него был предмет, похожий на оружие. Направив его на сотрудника, грабитель забрал деньги из кассы и сбежал. Добычей налётчика стали 20 тысяч рублей.

Работники офиса сообщили о случившемся в полицию. Прибывшие правоохранители опросили очевидцев и возможных свидетелей преступления. В результате удалось задержать подозреваемого.
- Полицейские выяснили, что ранее судимый за кражу 37-летний житель хутора Красный Юг приехал в гости к своему знакомому в поселок Целина, мужчины выпили, и подозреваемый решил ограбить ближайший офис микрокредитов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Украденные деньги злоумышленник успел потратить на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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