Подвыпивший житель Ростовской области ограбил офис микрозаймов



Фото: Golos-dnr.ru

В поселке Целина Ростовской области мужчина после застолья с приятелем отправился грабить офис микрозаймов.



3 декабря неизвестный в маске и маскхалате вошёл в офис финансового учреждения. В руках у него был предмет, похожий на оружие. Направив его на сотрудника, грабитель забрал деньги из кассы и сбежал. Добычей налётчика стали 20 тысяч рублей.



Работники офиса сообщили о случившемся в полицию. Прибывшие правоохранители опросили очевидцев и возможных свидетелей преступления. В результате удалось задержать подозреваемого.

- Полицейские выяснили, что ранее судимый за кражу 37-летний житель хутора Красный Юг приехал в гости к своему знакомому в поселок Целина, мужчины выпили, и подозреваемый решил ограбить ближайший офис микрокредитов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Украденные деньги злоумышленник успел потратить на личные нужды.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».