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Подвыпивший мужчина разбил монтировкой чужое авто в Ростовской области

Подвыпивший мужчина разбил монтировкой чужое авто в Ростовской области
Подвыпивший мужчина разбил монтировкой чужое авто. Инцидент произошел на улице Думенко в Волгодонске.

Как рассказали в пресс-службе областного управления МВД, 33-летний горожанин вышел из кафе и увидел стоящую рядом с его машиной «Дэу Винсторм». Вооружившись монтировкой, мужчина принялся бить по чужой машине металлическим инструментом.

- Подозреваемый задержан, - сообщили в ведомстве. – В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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