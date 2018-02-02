Подвыпивший мужчина разбил монтировкой чужое авто в Ростовской области
Подвыпивший мужчина разбил монтировкой чужое авто. Инцидент произошел на улице Думенко в Волгодонске.
Как рассказали в пресс-службе областного управления МВД, 33-летний горожанин вышел из кафе и увидел стоящую рядом с его машиной «Дэу Винсторм». Вооружившись монтировкой, мужчина принялся бить по чужой машине металлическим инструментом.
- Подозреваемый задержан, - сообщили в ведомстве. – В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».