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Подросток за рулём ВАЗа в Ростове промчался на красный свет, чудом не сбив пешехода

Подросток за рулём ВАЗа в Ростове промчался на красный свет, чудом не сбив пешехода

В Ростове полиция устанавливает автомобиль и водителя «ВАЗ-2110», который промчался на красный свет, едва не сбив пешехода.

Дорожный инцидент произошёл на пересечении проспекта Нагибина с улицей Нариманова утром 19 января.

Водитель решил «проскочить» на красный и едва не задел мужчину, переходившего в этот момент проезжую часть. По словам очевидцев, в машине, нарушившей правила, находились трое подростков.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают местонахождение автомобиля, нарушившего ПДД.

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