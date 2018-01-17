Подросток за рулём ВАЗа в Ростове промчался на красный свет, чудом не сбив пешехода





В Ростове полиция устанавливает автомобиль и водителя «ВАЗ-2110», который промчался на красный свет, едва не сбив пешехода.



Дорожный инцидент произошёл на пересечении проспекта Нагибина с улицей Нариманова утром 19 января.



Водитель решил «проскочить» на красный и едва не задел мужчину, переходившего в этот момент проезжую часть. По словам очевидцев, в машине, нарушившей правила, находились трое подростков.



В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают местонахождение автомобиля, нарушившего ПДД.