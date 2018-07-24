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Подросток упал с 6-метрового моста в Ростовской области

Подросток упал с 6-метрового моста в Ростовской области

В городе Гуково подросток упал с 6-метрового железнодорожного моста. Несчастный случай произошёл с 13-летним Даниилом К.

Мальчик занимается гимнастикой и в злополучный день возвращался через мост к бабушке и дедушке, у которых жил на каникулах. Поезда через мост давно не ходят, так как эта дорога шла через Украину. Поэтому местные жители пользовались им как пешеходным. Для подростка этот путь также был самым удобным.

Мама Даниила Ирина рассказала DonDay, что сын сам толком не помнит, как всё произошло. Говорит только, что споткнулся и упал вниз с моста. Его нашли прохожие, которые вызвали скорую и связались с родными. Ребёнка в тяжелейшем состоянии сначала доставили в гуковскую ЦРБ, а после отправили в реанимацию города Шахты. А спустя пару дней перевели в Детскую областную больницу в Ростове.

В результате удара об землю, подросток получил открытую черепно-мозговую травму, перелом глазниц, обеих рук и четырёх позвонков, а также множество ушибов и ссадин.

Сейчас врачи говорят, что самое страшное позади. Но теперь Данилу предстоит длительное лечение. По словам Ирины, мальчик находится в сознании, но периодически у него пропадает зрение.
- Он порывается всё время встать или сесть, хотя с переломом позвонка ему нельзя это делать минимум 12 недель, - рассказала Ирина. - Окончательно всё будет ясно после анализов, которые Данил будет сдавать 29 июля.

В настоящее время подростку необходимо множество препаратов, лекарств и средств для перевязок. Кроме того, маленькому лежачему пациенту требуется постоянный надзор и контроль врачей. Желающие помочь юному спортсмену поскорее встать на ногу, могут перечислить средства на карту Сбербанка его мамы по номеру: 8-951-504-37-45 Ирина Владимировна К.

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