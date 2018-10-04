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Подросток скончался после ДТП на Западном в Ростове

Подросток скончался после ДТП на Западном в Ростове
В Ростове на Западном водитель авто насмерть сбил подростка-пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 21 часа на улице Зорге.

По предварительной информации, юноша не убедился в безопасности и собирался перебежать дорогу на запрещающий сигнал. В это время ехала машина и сбила подростка. После этого водитель еще несколько метров провез мальчика на капоте, пока тот не упал.

До приезда врачей у него еще прощупывался пульс. Однако прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать его смерть.

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