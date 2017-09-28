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Подросток потерял сознание, выйдя в свежеокрашенный подъезд в Ростовской области

Подросток потерял сознание, выйдя в свежеокрашенный подъезд в Ростовской области
Подросток потерял сознание, выйдя в свежеокрашенный подъезд в Ростовской области. Происшествие случилось в Зернограде, в доме на улице Чкалова.

Одна из жительниц подъезда, Ольга, рассказала, что на днях стены подъезда были выкрашены. После этого на всей площадке стоял жуткий запах краски. Тем не менее двери и окна были наглухо закрыты. Живущий на 5-м этаже подросток спускался из своей квартиры. От резкого запаха краски у мальчика закружилась голова, и он рухнул прямо на лестничной площадке.

Из соседней квартиры вышла соседка, она заметила подростка и привела его в чувства.

- Эта краска такая вонючая, - рассказала местная жительница. – Я не астматик и здоровый человек, в обмороки никогда не падала, но запах такой жуткий, что не только дурно становится, еще и глаза режет до слёз. На пятом этаже с закрытыми окнами, закрытыми дверьми в квартире угореть можно.

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