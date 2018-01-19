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Подросток потерял сознание после поездки в автобусе в Ростове

Подросток потерял сознание после поездки в автобусе в Ростове
Подросток потерял сознание после поездки в автобусе в Ростове. Происшествие случилось днем 22 января на площади 2-й Пятилетки.

Как сообщает портал DonDay.ru, во время поездки в автобусе школьник пил неизвестную жидкость из бутылочки. Когда школьник все допил, ему резко стало плохо, и он начал терять сознание. Пассажиры вывели его на остановку и вызвали скорую помощь.

- Обеспокоенные очевидцы заметили, что у мальчика заторможенная реакция и он выглядит сонным, - отметил источник. - Его доставили в токсикологическое отделение 20-й больницы с диагнозом «острое пероральное отравление неизвестным веществом».

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