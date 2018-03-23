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Подросток, попавший в ДТП на Нагибина, умер не приходя в сознание

Подросток, попавший в ДТП на Нагибина, умер не приходя в сознание
Даниил Н. 28 февраля ехал в такси и попал в ДТП на проспекте Нагибина. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Юноша получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
Подросток, попавший в ДТП на Нагибина, умер не приходя в сознание
Не так давно стало известно, что 16-летний подросток скончался в больнице, не выходя из комы.

По информации DonDay.ru, школьника после происшествия с множественными переломами костей и черепно-мозговой травмой экстренно госпитализировали. В медучреждении парень впал в кому и пробыл в таком состоянии несколько недель. Даниил скончался, не приходя в сознание.

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