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Подросток погиб под колесами поезда в Ростовской области

Подросток погиб под колесами поезда в Ростовской области
Подросток погиб в Ростовской области, попав под поезд. Трагическое происшествие случилось 15 апреля около 22.00 на 1 194-м км перегона Александровка - Кизитиринка, в хуторе Большой Лог.

По предварительной информации, в темное время суток подросток шел по колее пути. В этот момент из-за поворота выехал пассажирский поезд Санкт-Петербург ­- Адлер. Машинист не сразу заметил подростка, поэтому экстренное торможение применил поздно.

От удара мальчик погиб на месте. Как сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России по Ростовской области, процессуальное решение по делу будет принято после проверки.

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