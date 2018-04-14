Подросток погиб под колесами поезда в Ростовской области



Подросток погиб в Ростовской области, попав под поезд. Трагическое происшествие случилось 15 апреля около 22.00 на 1 194-м км перегона Александровка - Кизитиринка, в хуторе Большой Лог.



По предварительной информации, в темное время суток подросток шел по колее пути. В этот момент из-за поворота выехал пассажирский поезд Санкт-Петербург ­- Адлер. Машинист не сразу заметил подростка, поэтому экстренное торможение применил поздно.



От удара мальчик погиб на месте. Как сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России по Ростовской области, процессуальное решение по делу будет принято после проверки.