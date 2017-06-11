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Подросток на иномарке перевернулся в Ростовской области

Подросток на иномарке перевернулся в Ростовской области
В Ростовской области 15-летний подросток перевернулся на иномарке. ДТП произошло 14 июня в городе Гуково.

По предварительной информации, школьник на «Шевроле Ланос» на скорости не справился с управлением и врезался в столб. От удара легковушка перевернулась.
- В результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних – водитель и трое пассажиров в возрасте от 14 до 15 лет, которые были доставлены в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полицейским также предстоит выяснить причины, по которым подростки оказались за рулем автомобиля. На месте происшествия инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения.

Подросток на иномарке перевернулся в Ростовской областиПодросток на иномарке перевернулся в Ростовской областиПодросток на иномарке перевернулся в Ростовской области

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