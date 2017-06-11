Подросток на иномарке перевернулся в Ростовской области



В Ростовской области 15-летний подросток перевернулся на иномарке. ДТП произошло 14 июня в городе Гуково.



По предварительной информации, школьник на «Шевроле Ланос» на скорости не справился с управлением и врезался в столб. От удара легковушка перевернулась.

- В результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних – водитель и трое пассажиров в возрасте от 14 до 15 лет, которые были доставлены в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Полицейским также предстоит выяснить причины, по которым подростки оказались за рулем автомобиля. На месте происшествия инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения.



