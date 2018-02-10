Подростки стреляли по автомобилям в Ростове на Западном



Подростки стреляли по автомобилям в Ростове на Западном. Инцидент произошел на улице Стабильной, 7 вечером 10 февраля. Последствия «забавы» хулиганов местные жители сфотографировали и опубликовали в соцсети.



Как сообщили очевидцы ЧП, подростки стреляли с балкона многоэтажки. «Мишенью» парней стали не менее десяти машин и несколько окон соседних домов. Скорее всего, стрелки тренировались в меткости с помощью спортивного ружья. Однако найти хулиганов пока не удалось.



По информации пресс-службы областного ГУ МВД, по факту произошедшего идет проверка.