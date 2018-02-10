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Подростки стреляли по автомобилям в Ростове на Западном

Подростки стреляли по автомобилям в Ростове на Западном
Подростки стреляли по автомобилям в Ростове на Западном. Инцидент произошел на улице Стабильной, 7 вечером 10 февраля. Последствия «забавы» хулиганов местные жители сфотографировали и опубликовали в соцсети.

Как сообщили очевидцы ЧП, подростки стреляли с балкона многоэтажки. «Мишенью» парней стали не менее десяти машин и несколько окон соседних домов. Скорее всего, стрелки тренировались в меткости с помощью спортивного ружья. Однако найти хулиганов пока не удалось.

По информации пресс-службы областного ГУ МВД, по факту произошедшего идет проверка.

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