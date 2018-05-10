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Подростки на Днепроском рынке в Ростове избили мужчину

Подростки на Днепроском рынке в Ростове избили мужчину
Подростки на Днепроском рынке в Ростове избили мужчину. Инцидент произошел днем 12 мая.

По предварительным данным, мужчина шел домой через рынок, когда на него сзади набросились двое подростков. Они повалили его на землю и стали бить руками и ногами. После этого они забрали мобильный телефон потерпевшего и сбежали.

Одному из нападавших примерно 12 лет. Рост около 120 сантиметров, был одет в черную майку и спортивные штаны. Второму на вид примерно 15 лет. Ростом он около 160 сантиметров. Он был одет в спортивный черный костюм.

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