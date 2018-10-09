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Подростка, пытавшегося перелезть через ж/д состав в Батайске, ударило током

Подростка, пытавшегося перелезть через ж/д состав в Батайске, ударило током
В Батайске трое подростков пытались перелезть через вагон грузового поезда. ЧП случилось около 20 часов 10 октября на 23-м километре станции Батайск.

Во время подъема на состав одного из парней ударило током. Второго поразило ударной волной, и он упал с поезда. Третий залезть не успел, поэтому не пострадал.

- Первого юношу с ожогами 70% тела доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - Второй мальчик сломал руку.

Сейчас пострадавшие находятся в ЦРБ города Батайска. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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