Подростка, пытавшегося перелезть через ж/д состав в Батайске, ударило током



В Батайске трое подростков пытались перелезть через вагон грузового поезда. ЧП случилось около 20 часов 10 октября на 23-м километре станции Батайск.



Во время подъема на состав одного из парней ударило током. Второго поразило ударной волной, и он упал с поезда. Третий залезть не успел, поэтому не пострадал.



- Первого юношу с ожогами 70% тела доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - Второй мальчик сломал руку.



Сейчас пострадавшие находятся в ЦРБ города Батайска. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.