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Подростка из Ростовской области едва не растерзала стая бездомных собак

Подростка из Ростовской области едва не растерзала стая бездомных собак
Подростка из Ростовской области едва не растерзала стая бездомных собак. Сообщение о нападении на 13-летнего школьника поступило 24 ноября примерно 16.30 в поселке Веселый Веселовского района.

Когда на подростка напала стая собак, он забрался на дерево. Однако собаки, учуяв запах, продолжали лаять, находясь под укрытием мальчика.

- Пострадавший рассказал спасателям, что убегали от собак трое подростков, - отметили пресс-службе ГКУ РО ПСС ВВ ТМ. - Двое смогли скрыться из поля зрения животных, а один отстал и успел только забраться на дерево.

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