Подростка из Ростовской области едва не растерзала стая бездомных собак



Подростка из Ростовской области едва не растерзала стая бездомных собак. Сообщение о нападении на 13-летнего школьника поступило 24 ноября примерно 16.30 в поселке Веселый Веселовского района.



Когда на подростка напала стая собак, он забрался на дерево. Однако собаки, учуяв запах, продолжали лаять, находясь под укрытием мальчика.



- Пострадавший рассказал спасателям, что убегали от собак трое подростков, - отметили пресс-службе ГКУ РО ПСС ВВ ТМ. - Двое смогли скрыться из поля зрения животных, а один отстал и успел только забраться на дерево.