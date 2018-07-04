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Подробности взрыва на Врубовой базе в Ростове

Подробности взрыва на Врубовой базе в Ростове
Стали известны подробности взрыва на продуктовой базе в Ростове. Происшествие случилось 6 июля около 9.30 на улице Врубовая.

Двое рабочих занимались прессовкой картонных коробок. Внезапно в одной из коробок во время прессовки взорвался предмет, похожий на гранату. В результате у мужчины, которому около 35-ти лет, оторвало ногу. Женщине оторвало голеностоп.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавших в тяжелом состоянии в больницу. Есть информация, что взрывчатку на базу подкинула неизвестная женщина.

На месте работают экстренные службы. Правоохранители проводят проверку.

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