Подробности взрыва на Врубовой базе в Ростове



Стали известны подробности взрыва на продуктовой базе в Ростове. Происшествие случилось 6 июля около 9.30 на улице Врубовая.



Двое рабочих занимались прессовкой картонных коробок. Внезапно в одной из коробок во время прессовки взорвался предмет, похожий на гранату. В результате у мужчины, которому около 35-ти лет, оторвало ногу. Женщине оторвало голеностоп.



Прибывшие медики госпитализировали пострадавших в тяжелом состоянии в больницу. Есть информация, что взрывчатку на базу подкинула неизвестная женщина.



На месте работают экстренные службы. Правоохранители проводят проверку.