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Подпольный мини-завод по производству наркотиков ликвидировали в Ростовской области

Подпольный мини-завод по производству наркотиков ликвидировали в Ростовской области

В Ростовской области пресекли работу подпольного цеха по производству наркотиков. В качестве лаборатории использовался заброшенный склад площадью 600 квадратных метров в поселке Артем города Шахты.

В производственном здании изготавливались крупные партии мефедрона для дальнейшей продажи. Помещение было оснащено всем необходимым оборудованием: химическим реактором, вентиляцией, вытяжкой и представляло собой небольшое предприятие.

Во время обыска полицейские нашли около 100 килограммов сырья для изготовления наркотиков, а также свыше 20 килограммов уже готовой продукции. Вещества производились в промышленных масштабах.
- За один цикл работы из 300-400 килограммов прекурсоров можно получить 50-70 килограммов готового мефедрона, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Помимо этого, правоохранители нашли в лесных массивах тайники с наркотиками. Спрятанной «синтетикой» злоумышленники набивали детские игрушки и отсылали заказчикам по почте. Вес посылки составлял от 2,5 до 10 килограммов.



По подозрению в преступлении сотрудники транспортной полиции задержали двух человек.

Всего было выявлено восемь контрабандных поставок кокаина, гашиша, экстази, ЛСД, марихуаны из других стран на территорию России.

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