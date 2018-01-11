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Подозреваемый в убийстве 41-летнего мужчины задержан в Ростове

Подозреваемый в убийстве 41-летнего мужчины задержан в Ростове
Подозреваемый в убийстве 41-летнего мужчины задержан в Ростове.

По версии следствия, 12 января в подъезде многоквартирного дома на проспекте Кировском 37-летний ростовчанин напал на своего знакомого. Нападавший несколько раз ударил потерпевшего ножом по голове и телу. Медики доставили пострадавшего в БСМП, где он скончался спустя несколько часов.

- Подозреваемый скрылся с места преступления, однако позже он пришел в правоохранительные органы, написав явку с повинной, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Стало известно, что ранее мужчина был судим.

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