Подозреваемый в убийстве 41-летнего мужчины задержан в Ростове



Подозреваемый в убийстве 41-летнего мужчины задержан в Ростове.



По версии следствия, 12 января в подъезде многоквартирного дома на проспекте Кировском 37-летний ростовчанин напал на своего знакомого. Нападавший несколько раз ударил потерпевшего ножом по голове и телу. Медики доставили пострадавшего в БСМП, где он скончался спустя несколько часов.



- Подозреваемый скрылся с места преступления, однако позже он пришел в правоохранительные органы, написав явку с повинной, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Стало известно, что ранее мужчина был судим.