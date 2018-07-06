Подозреваемому в убийстве молодой ростовчанки продлили меру пресечения



Аксайский районный суд продлил меру пресечения Александру Н., который подозревается в убийстве Марии Лыткиной. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



- Мера пресечения продлена с конца июня и до 18 июля, - прокомментировали в пресс-службе Аксайского районного суда.



Напомним, Александр убил Марию 18 апреля. Под предлогом забрать посылку у курьера девушка вышла на улицу. Увидев своего бывшего возлюбленного, она согласилась прокатиться с ним на автомобиле. Мужчина вывез ее за город, и они стали выяснять отношения. В пылу гнева он взял нож и около 10 раз ударил им девушку, а затем сбросил ее тело в овраг.



Через два дня Александра задержали. На допросе он рассказал, что в течение года после их расставания девушка его терроризировала, требовала купить ей квартиру. В один из дней от Марии пришло очередное смс с вопросом, купил ли он ей недвижимость. Тогда мужчина решился на отчаянный шаг.