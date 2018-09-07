Подозреваемого в убийстве жителя Хакасии задержали в Ростовской области



Подозреваемого в убийстве жителя Хакасии задержали в Ростовской области. Мужчину нашли в Таганроге и доставили в Усть-Абакан 8 сентября.



По предварительным данным, 5 мая 2018 года у подозреваемого возникла ссора с жителем Усть-Абакана. Не сдержав эмоций, мужчина что есть силы ударил неприятеля кулаком, отчего последний потерял сознание, а через несколько минут скончался.



Виновник с места преступления скрылся. Но личность его была установлена, а сам он объявлен в международный розыск.



- 8 сентября подозреваемого задержали в Таганроге, - сообщили в СУ СК России по Республике Хакасия. - Его доставили в Усть-Абакан и заключили под стражу.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».