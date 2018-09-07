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Подозреваемого в убийстве жителя Хакасии задержали в Ростовской области

Подозреваемого в убийстве жителя Хакасии задержали в Ростовской области
Подозреваемого в убийстве жителя Хакасии задержали в Ростовской области. Мужчину нашли в Таганроге и доставили в Усть-Абакан 8 сентября.

По предварительным данным, 5 мая 2018 года у подозреваемого возникла ссора с жителем Усть-Абакана. Не сдержав эмоций, мужчина что есть силы ударил неприятеля кулаком, отчего последний потерял сознание, а через несколько минут скончался.

Виновник с места преступления скрылся. Но личность его была установлена, а сам он объявлен в международный розыск.

- 8 сентября подозреваемого задержали в Таганроге, - сообщили в СУ СК России по Республике Хакасия. - Его доставили в Усть-Абакан и заключили под стражу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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