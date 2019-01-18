Подозреваемого в убийстве ростовчанки Маргариты Кузьминовой могут отправить на принудительное лечение



Подозреваемого в убийстве Маргариты Кузьминовой может отправиться на лечение вместо тюрьмы. Об этом сообщает информационный портал DonDay.ru



По данным издания, 37-летнему Давиду С. предстоит пройти психологическую экспертизу, которая должна будет показать, насколько психически здоров подозреваемый. Причиной для такого решения стали показания мужчины, который говорил, что после употребления алкоголя у него возникает желание убивать. Если окажется, что он невменяемый, мужчину отправят на больничную койку.



Напомним, Давид С. обвиняется в убийстве жительницы микрорайона Суворовского Маргариты Кузьминовой. Подозреваемый увидел, как девушка прогуливалась по аллее. Мужчина свернул куртку в несколько раз, накинул на шею девушки, оттащил ее от лавочки и дважды изнасиловал. После преступления он спокойно пошел домой. Несколько дней правоохранители и волонтеры искали девушку. Ее тело нашли возле местного супермаркета.



Через несколько недель его задержали. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованиями, насильственными действиями сексуального характера», «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

