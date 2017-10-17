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Подозреваемого в убийстве мужчины в центре города задержали на кладбище в Ростове

Подозреваемого в убийстве мужчины в центре города задержали на кладбище в Ростове

Подозреваемого в убийстве мужчины в центре Ростова задержали на кладбище в Пролетарском районе города.

По подозрению в тяжком преступлении задержан 36-летний бездомный. Мужчина обитал на территории кладбища в Пролетарском районе города, там его и задержали правоохранители.
- Будучи допрошенным следователем об обстоятельствах преступления, он полностью признал свою вину и пояснил, что познакомился с потерпевшим незадолго до его убийства, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. – Во время совместного распития спиртного между ними возникла ссора, в ходе которой он ножом ударил потерпевшего в шею.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее он уже был судим за убийство и разбойное нападение. Сейчас проводятся следственные действия, уже допрошены очевидцы преступления.

Напомним, убийство 49-летнего ростовчанина произошло около полуночи 13 октября на остановке по улице Московской. Неизвестный ударил мужчину в шею ножом. В результате ножевого ранения потерпевший скончался в машине «скорой».

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