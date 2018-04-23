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Подозреваемого в убийстве 25-летней ростовчанки заключили под стражу

Подозреваемого в убийстве 25-летней ростовчанки заключили под стражу
Подозреваемого в убийстве 25-летней ростовчанки заключили под стражу. 32-летний житель Аксайского района уже был допрошен.

Напомним, Мария Лыткина пропала 18 апреля. Девушка села в белую «Тойоту» без номеров. А после она перестала выходить на связь. Ее тело нашла в Аксайском районе 24 апреля.

По уголовному делу продолжается расследование. Мужчина уже был допрошен как подозреваемый и участвовал в проведении проверки показаний на месте преступления.

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