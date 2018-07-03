Подозреваемого в изнасиловании двух 17-летних девушек задержали в Ростове



В Ростове задержали молодого человека, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек. В отношении 25-летнего жителя Амурской области возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера».



По версии следствия, уроженец Амурской области какое-то время проживал в Ростове-на-Дону. За это время молодой человек изнасиловал двух несовершеннолетних девушек. С одной из них злоумышленник совершил иные действия сексуального характера.



Одна из девушек подала на маньяка заявление в полицию. Правоохранители составили фоторобот и разослали ориентировки во все районы. Спустя несколько дней поисков предполагаемого преступника задержали.



- В настоящее время выполняются необходимые действия с участием подозреваемого, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - В ходе расследования будет проверена его причастность к совершению аналогичных преступлений.



Если вы также стали жертвой противоправных действий этого молодого человека, просьба обратиться в полицию или в следственный отдел по Первомайскому району города Ростова-на-Дону.