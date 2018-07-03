Авторизация

Регистрация


  • USD 63.23
  • EUR 73.71
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Подозреваемого в изнасиловании двух 17-летних девушек задержали в Ростове

Подозреваемого в изнасиловании двух 17-летних девушек задержали в Ростове
В Ростове задержали молодого человека, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек. В отношении 25-летнего жителя Амурской области возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, уроженец Амурской области какое-то время проживал в Ростове-на-Дону. За это время молодой человек изнасиловал двух несовершеннолетних девушек. С одной из них злоумышленник совершил иные действия сексуального характера.

Одна из девушек подала на маньяка заявление в полицию. Правоохранители составили фоторобот и разослали ориентировки во все районы. Спустя несколько дней поисков предполагаемого преступника задержали.

- В настоящее время выполняются необходимые действия с участием подозреваемого, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - В ходе расследования будет проверена его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Если вы также стали жертвой противоправных действий этого молодого человека, просьба обратиться в полицию или в следственный отдел по Первомайскому району города Ростова-на-Дону.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.