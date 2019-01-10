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Под завалами дома в Шахтах нашли труп женщины

Под завалами дома в Шахтах нашли труп женщины

В Шахтах во время разбора завалов дома, где произошёл взрыв бытового газа, нашли ещё одну погибшую. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Предположительно, женщина – хозяйка квартиры № 72 на девятом этаже.
- По состоянию на 7 часов утра 15 января снято девять плит и множественные фрагменты общим объемом 161 м3, - добавили в спасательном ведомстве.

При этом судьба ещё трёх жителей дома остаётся неизвестной.

Напомним, взрыв бытового газа произошёл в доме № 16 по улице Хабарова в Шахтах. В результате ЧП погибла молодая женщина, её супруг и двухлетняя дочка находятся в больнице. Семь человек извлекли из-под завалов.

Взрывом повреждены четыре квартиры. В момент происшествия в них находились 12 человек.

Всего из дома эвакуированы 140 человек. Большинство из них сейчас находятся у родственников. Около 30 человек разместили в гостиницах Шахта. Вернуться в свои квартиры жильцы смогут не раньше, чем через 4-5 дней при условии, что спасатели подтвердят безопасность здания.

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