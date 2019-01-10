Под завалами дома в Шахтах могут находиться люди





Под завалами в доме, где произошёл взрыв в Шахтах, могут находиться люди. В настоящее время остаётся неизвестной судьба трёх человек.



Пока не удалось найти проживавшую в доме супружескую пару и их 24-летнюю дочь. Спасатели работают на месте происшествия с собаками.



Добавим, что в результате ЧП при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Шахтах погибла молодая женщина. Её супруг и двухлетняя дочка находятся в больнице. Ещё три человека получили травмы и были доставлены в медучреждения.



Напомним, взрыв на улице Хабарова прогремел 14 января в 6:20. Частично разрушены четыре квартиры.



На месте работают представители следственных органов, выясняются все обстоятельства случившегося.



Для жильцов пострадавшего дома подготовлены номера в гостиницах города.