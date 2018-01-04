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Под Воронежем в столкновении иномарки и КамАЗа пострадала 60-летняя уроженка Ростовской области

Под Воронежем в столкновении иномарки и КамАЗа пострадала 60-летняя уроженка Ростовской области
Под Воронежем в столкновении иномарки и КамАЗа пострадала 60-летняя уроженка Ростовской области. ДТП случилось утром 7 января на 640-м километре трассы М-4 «Дон».

- По предварительной информации, 37-летний водитель «Рено» допустил столкновение с попутным большегрузом, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. – В результате аварии пострадала и была госпитализирована пассажирка легковушки – жительница донского региона.

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