Под Воронежем в столкновении иномарки и КамАЗа пострадала 60-летняя уроженка Ростовской области
Под Воронежем в столкновении иномарки и КамАЗа пострадала 60-летняя уроженка Ростовской области. ДТП случилось утром 7 января на 640-м километре трассы М-4 «Дон».
- По предварительной информации, 37-летний водитель «Рено» допустил столкновение с попутным большегрузом, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. – В результате аварии пострадала и была госпитализирована пассажирка легковушки – жительница донского региона.