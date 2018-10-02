Под Таганрогом «семёрка» переехала лежавшую на дороге женщину



Фото: Drivenn.ru

В Неклиновском районе легковушка переехала пешехода. По словам водителя, женщина лежала на дороге.



ДТП произошло 3 октября около 20 часов на улице Садовой в селе Сухосарматка. По предварительным данным, 44-летний водитель «ВАЗ-2107» допустил наезд на пешехода. Однако мужчина, управлявший легковушкой, утверждает, что женщина лежала на дороге. Он поздно увидел её и не смог объехать.



Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 36-летняя местная жительница.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства смерти женщины.