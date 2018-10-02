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Под Таганрогом «семёрка» переехала лежавшую на дороге женщину

Под Таганрогом «семёрка» переехала лежавшую на дороге женщину
Фото: Drivenn.ru
В Неклиновском районе легковушка переехала пешехода. По словам водителя, женщина лежала на дороге.

ДТП произошло 3 октября около 20 часов на улице Садовой в селе Сухосарматка. По предварительным данным, 44-летний водитель «ВАЗ-2107» допустил наезд на пешехода. Однако мужчина, управлявший легковушкой, утверждает, что женщина лежала на дороге. Он поздно увидел её и не смог объехать.

Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 36-летняя местная жительница.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства смерти женщины.

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