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Под стражу заключили пенсионерку, подозреваемую в убийстве троих родственников в Ростове

Под стражу заключили пенсионерку, подозреваемую в убийстве троих родственников в Ростове
Под стражу заключили пенсионерку, подозреваемую в убийстве троих родственников в Ростове. Женщина будет в течение двух месяцев находиться в СИЗО, до января 2019 года. К этому времени сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства инцидента, произошедшего 17 ноября в одном из домов на улице Портовой.

По предварительной информации, ЧП в семье пенсионерки случилось из-за жилья. Женщина жестоко расправилась со своим 81-летним мужем, 36-летней невесткой и 8-летним внуком.

- В результате происшествия все трое родственников пенсионерки скончались на месте инцидента, - сообщили в СУ СК по Ростовской области. - В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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