Под Шахтами грабители до смерти пытали пенсионера на глазах у супруги





В посёлке Каменоломни под Шахтами грабители до смерти пытали 77-летнего пенсионера.



Вечером 22 января трое налётчиков ворвались в дом пожилых супругов. Судя по всему, преступники знали, что там живут беспомощные старики. Осведомлены они были и о том, что как раз в эти дни выплачиваются пенсии. Попав внутрь, грабители стали жестоко избивать мужчину на глазах супруги, требуя отдать деньги и драгоценности. Но этого им показалось мало и они начали пытать пожилого человека горячим утюгом.



Забрав деньги и ювелирные украшения, негодяи скрылись, оставив пенсионера умирать. К счастью, его жене удалось вызвать помощь. Мужчину с травмами, а его жену, доведенную до нервного срыва, доставили в больницу, сообщает DonDay.ru.



Несмотря на оказанную помощь, через несколько часов пострадавший скончался от травматического шока.



Среди местных жителей распространяется информация, что пожилого мужчину пытали утюгом, как в 90-е годы. Однако пока эта информация не подтверждается. Также неизвестно, что именно похитили грабители из дома пенсионеров.



В следственном управлении Ростовской области подтвердили факт случившегося, но от комментариев отказались, сославшись на следственные и оперативные мероприятия, направленные на задержание лиц , причастных к совершению преступления.