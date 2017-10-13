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Под Ростовом водитель «Газели» погиб, протаранивши дерево

Под Ростовом водитель «Газели» погиб, протаранивши дерево
Под Ростовом водитель «Газели» погиб, протаранивши дерево. Смертельная авария произошла поздним вечером 14 октября на трассе М-4 «Дон», в районе поселка Рассвет.

- По предварительной информации, 29-летний водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Парня с множественными травмами доставили в больницу, где он скончался.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.

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