Под Ростовом водитель «Газели» погиб, протаранивши дерево



Под Ростовом водитель «Газели» погиб, протаранивши дерево. Смертельная авария произошла поздним вечером 14 октября на трассе М-4 «Дон», в районе поселка Рассвет.



- По предварительной информации, 29-летний водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Парня с множественными травмами доставили в больницу, где он скончался.



По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.