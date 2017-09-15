Под Ростовом вновь обнаружили вскрытые посылки



Под Ростовом вновь обнаружили вскрытые посылки. Их нашел местный житель Игорь на обочине трассы Ростов - Азов 14 сентября.



Возле кустов лежали десятки пустых упаковок от мобильных телефонов и сим-карт. Рядом ростовчанин обнаружил документы, согласно которым клиенты почтовой организации приобрели товары в конце июля.



Находкой Игоря заинтересовались сотрудники полиции.

- Правоохранители выехали на место происшествия, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту обнаружения недоставленных посылок проводится проверка.



Напомним, 22 июля рыбак нашел в камышах недалеко от ростовского яхт-клуба «Аврал» десятки пустых почтовых упаковок. Позже ещё одну аналогичную кучу пустых коробок от посылок и бандеролей обнаружила другая ростовчанка.

