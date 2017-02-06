Под Ростовом в тройном ДТП погиб человек, пять пострадали, в том числе грудной ребёнок



На трассе «Северный обход Ростова-на-Дону» в ДТП погиб человек, ещё пятеро пострадали. Среди них грудной ребёнок.



Авария произошла 6 февраля около 8 часов на 2 километре автодороги.

- 38-летний водитель «Мазда», по предварительным данным, при выполнении обгона, не справился с управлением и столкнулся с «ВАЗ-2107», который двигался навстречу, после чего иномарка врезалась в «Ладу Приору», которая также ехала во встречном направлении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП погиб 76-летний пассажир «Мазды», водитель этого автомобиля с травмами доставлен в больницу.



Кроме того, в ДТП также получили травмы и были госпитализированы 44-летний водитель «Лады Приоры» и три его пассажира – 38-летняя женщина, 23-летняя девушка и грудной ребёнок.



Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.





