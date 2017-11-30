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Под Ростовом в столкновении двух легковушек пострадал 11-летний мальчик

Под Ростовом в столкновении двух легковушек пострадал 11-летний мальчик
Под Ростовом в столкновении двух легковушек пострадал 11-летний мальчик. ДТП случилось днем 2 декабря в Аксае на пересечении улиц Луначарского и Советской.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мужчина, управлявший ВАЗ-2114 не предоставил преимущества в движении водителю «Мазды» и допустил с ним столкновение. В результате происшествия пострадал 11-летний летний школьник, находившийся в салоне иномарки.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства.

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