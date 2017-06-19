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Под Ростовом в районе железной дороги горит трава на площади 3000 кв.м.

Под Ростовом в районе железной дороги горит трава на площади 3000 кв.м.

Под Ростовом в районе Батайска пожарные тушат крупный пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 3 000 кв.м.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, загорелась трава в километре от железнодорожной станции Заречная. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 13:43.
- В настоящее время на месте пожара работают 10 единиц техники и 35 спасателей, - рассказали в спасательном ведомстве. – В 15:47 подана заявка на привлечение пожарного поезда.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Информация уточняется.

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