Под Ростовом в районе железной дороги горит трава на площади 3000 кв.м.





Под Ростовом в районе Батайска пожарные тушат крупный пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 3 000 кв.м.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, загорелась трава в километре от железнодорожной станции Заречная. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 13:43.

- В настоящее время на месте пожара работают 10 единиц техники и 35 спасателей, - рассказали в спасательном ведомстве. – В 15:47 подана заявка на привлечение пожарного поезда.



По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Информация уточняется.